Власти оценили ход разработки вакцины от коронавируса в России

Глава Минздрава рассказал на каком этапе разработка вакцины. По словам Михаила Мурашко, работы ведутся в штатном режиме.

Журналисты спросили у Мурашко, как продвигается разработка вакцины от коронавируса. Глава Минздрава ответил, что специалисты не пытались ускорить процесс, поэтому работы ведутся в штатном режиме. В то же время специалист не назвал даже примерных сроков появления вакцины, передает РИА «Новости».

Ничего не ускорилось. Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось Михаил Мурашко.

При этом Мурашко отметил, что журналисты обязательно узнают, когда закончатся испытания.

На днях в Центре имени Чумакова сообщили, что планируют к началу августа 2020 году завершить доклинические испытания собственной вакцины от коронавируса, напомнили «Известия».

Во вторник Мурашко сказал, что в течение месяца завершится первый этап тестов препарата на добровольцах. По словам главы Минздрава, когда вакцину выпустят, ее готовы поставить Венгрии, передает «Газета.ru».