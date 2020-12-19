Власти объявили о планах вакцинировать от коронавируса около 60% взрослых в России

Российские власти в рамках всеобщей вакцинации от коронавируса планируют привить около 60% взрослого населения. Об этом сообщил в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на телеканале «Россия 1» глава Минздрава Михаил Мурашко.

«60% населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», — сказал Мурашко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» телеканала «Россия 1».

Россия, по словам министра, располагает достаточным количеством производственных мощностей, чтобы обеспечить все российские больницы вакциной от коронавируса.

Ранее издание ИА Nation News цитировало слова Владимира Путина, что в 2021 году в России будут насчитываться миллионы доз вакцины от коронавируса и их число будет только увеличиваться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что в регионе развернули более 90 прививочных пунктов, закупили морозильники и обучили медиков.