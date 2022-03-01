Власти Новосибирской области решили отменить QR-коды в кафе и фитнес-центрах

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял решение отменить QR-коды для посещения заведений общественного питания, аквапарков, зоопарков и фитнес-центров. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Ограничения перестанут действовать 6 марта. Политик подчеркнул, что на данный момент сбываются положительные прогнозы врачей относительно ситуации с коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев выявления COVID-19 и ОРВИ резко сократилось.