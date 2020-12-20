Власти назвали сроки начала вакцинации от коронавируса пожилых людей

Сейчас завершаются клинические испытания медицинского препарата для россиян старше 60 лет. Поэтому вакцинация пенсионеров может начаться на следующей неделе.

«Да, мы надеемся на это», — сказал Мурашко.

Министр также оценил текущую заболеваемость в России. По его мнению, она высокая, но в последние недели не наблюдается кардинального роста.

Масштабная вакцинация от коронавируса стартовала во всех регионах 15 декабря, напомнила газета «Известия». За день до этого директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в 2021 году от коронавируса привьется большая часть граждан. Таким образом, удастся снизить масштабы пандемии. Отечественная вакцина «Спутник V» создаст иммунитет более чем на два года. Однако вакцинация от коронавируса может не защитить людей, у которых имеются проблемы с иммунитетом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что пандемия коронавируса в России завершится уже к весне.