Власти Москвы разрешили лечить коронавирус в легкой форме на дому

Столичный департамент здравоохранения принял новые правила лечения коронавируса, которые будут действовать 23–30 марта. Если течение болезни приняло легкую форму, пациент может остаться дома. Решение будет принимать врач.

Как сообщил оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом, госпитализировать будут только пациентов в возрасте старше 65 лет. В больницу отправят также беременных, людей с хроническими заболеваниями и сильными симптомами коронавируса. Тех, кто останется дома обяжут самоизолироваться, а в случае ухудшения состояния обязательно вызвать врача.

По данным РИА «Новости», медики также установили лечение для легкой формы коронавируса. Показаны обильное питье, прием комбинированного препарата «Лопинавир» + «Ритонавир», при высокой температуре — жаропонижающее.