Власти Москвы опровергли дефицит препаратов для лечения COVID-19

В столичном Департаменте здравоохранения заверили, что в аптеках и больницах находится достаточное количество препаратов для лечения COVID-19. Ранее в Сети начали паниковать из-за сообщений о дефиците лекарств.

«Лекарственные препараты для лечения COVID-19 в государственных медицинских организациях, а также на аптечном складе Департамента имеются в достаточном объеме, и выдаются совершенно бесплатно по назначению врача», — говорится в сообщении на сайте Депздрава.

В частности, это касается противовирусных, антибактериальных лекарственных препаратов, антибиотиков, препаратов для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии. В больницах в большом запасе имеются: азитромицин, фавипиравир, гидросксихлорохин, риамиловир, амоксицилин с клавулановой кислотой, левофлоксацин и другие препараты.

В ведомстве отметили, что ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Если появились первые симптомы, нужно обратиться к врачу. А специалист уже определит болезнь и бесплатно обеспечит необходимыми лекарствами.

Ранее в Минздраве попросили россиян не принимать антибиотики для профилактики COVID-19, сообщает «Газета.ru».