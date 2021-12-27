Власти Москвы назвали срок принятия мер из-за «омикрона»

Московские власти в ближайшие месяц-полтора примут решение по реагированию на угрозу «омикрон»-штамма коронавируса, который стремительно распространяется в Европе. Об этом вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила РИА «Новости».

Ситуация с распространением «омикрон»-штамма в мире не может не печалить, отметила Ракова. По ее словам, во многих странах последние пару недель наблюдается «не арифметический, а геометрический рост» заболеваемости. В частности, она указала на ситуацию с ковидом в Великобритании, Франции, Дании и Норвегии.

«Надо четко понимать, что, увы, появился новый штамм „омикрон“, что он на сегодняшний день достаточно агрессивно и жестко ведет себя в Европе», — подчеркнула вице-мэр.

Нужно готовиться к тому, что «омикрон» придет и в Россию. Решения для противодействия новому варианту коронавируса будут принимать, исходя из того, как сложится ситуация, добавила Ракова.

Ранее в Минздраве сообщили, что все случаи заражения «омикроном», выявленные в России, являются завозными. Всего новый штамм уже зафиксировали более чем в 110 странах.