Власти Москвы назвали преждевременным ослабление самоизоляции

Он пояснил, что у надзорного ведомства есть свои планы по решению об ослаблении режима в городе. Сейчас они их формируют.

«До 21−22 числа говорить преждевременно о послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время», — заявил он.

Режим самоизоляции в Москве ввели в конце марта для всех жителей. Первоначально покидать квартиру разрешалось только для обращения за медицинской помощью, походов в аптеку или магазин в пешей доступности, а также для выгула домашних животных и выкидывания мусора. После власти города ввели режим пропусков.

Те граждане, которые продолжали ездить на работу, могли получить постоянный пропуск. Остальные получали разрешения на поездки два раза в неделю.

С 12 мая в Москве снова начали работать предприятия и стройки. При этом от них потребовали соблюдения особых мер. Все сотрудники должны носить маски и перчатки, а также каждые две недели не менее 10% работников будут проходить тестирование на коронавирус.

Новые правила с 12 мая коснулись и остальных жителей российской столицы. Теперь для поездок в общественном транспорте, во время визита в магазин и аптеку, а также при посещении общественных мест все должны носить маски и перчатки.

По данным на 16 мая, общее число выявленных случаев заражения в Москве составило 138 969. Прирост за сутки составил 3505 человек. Выздоровели после заражения 26 032 пациента, это на 1470 больше, чем днем ранее. Общее число умерших составило 1432 человека.