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    07 декабря 2020, 12:51

    Власти Москвы назвали пандемию «марафоном без конца и края»

    Дарья Бунякова

    В России уже девять месяцев продолжают борьбу с коронавирусом. Несмотря на все меры, марафону пандемии не видно ни конца ни края. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
    Власти Москвы назвали пандемию «марафоном без конца и края»

    «Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые», — процитировало заммэра РИА «Новости».

    Ракова добавила, что надеется на победу над коронавирусом в течение ближайших нескольких месяцев. По ее словам, побороть инфекцию помогут созданная система и запуск массовой вакцинации.

    Всего в России зафиксировано 2 488 912 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить 1 956 588 человек. Скончались после заражения коронавирусом 43 597 пациентов. Больше всего случаев инфицирования насчитывается в Москве — 654 841. В столице сейчас продолжается вакцинация населения от коронавируса. Кроме того, прививки начали делать жителям Подмосковья. Все остальные регионы присоединяться к вакцинации уже к концу недели.