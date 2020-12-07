Власти Москвы назвали пандемию «марафоном без конца и края»

В России уже девять месяцев продолжают борьбу с коронавирусом. Несмотря на все меры, марафону пандемии не видно ни конца ни края. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы боремся с этой заразой уже девять месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия — это время вызовов, с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые», — процитировало заммэра РИА «Новости».

Ракова добавила, что надеется на победу над коронавирусом в течение ближайших нескольких месяцев. По ее словам, побороть инфекцию помогут созданная система и запуск массовой вакцинации.

Всего в России зафиксировано 2 488 912 случаев заболевания COVID-19. Врачам удалось вылечить 1 956 588 человек. Скончались после заражения коронавирусом 43 597 пациентов. Больше всего случаев инфицирования насчитывается в Москве — 654 841. В столице сейчас продолжается вакцинация населения от коронавируса. Кроме того, прививки начали делать жителям Подмосковья. Все остальные регионы присоединяться к вакцинации уже к концу недели.