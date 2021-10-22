Власти Москвы начнут проверять фотографии с концертов

За фотографиями с концертов, размещенными в социальных сетях, будут следить власти. Изображения могут стать основанием для проведения проверок организаторов мероприятий на соблюдение мер по противодействию коронавирусу. Об этом представитель правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил в интервью радио «Эхо Москвы», которое разместили в Telegram-канале «Говорит и показывает Москва».

Алексей Немерюк в ответе на вопрос о наказаниях нарушителей отметил, что контроль исполнения приказа мэра начнется с 28 октября.

«Здесь в помощь и камеры наблюдения, и социальные сети. Очень часто люди делают фотографии на концертах и в клубах», — подчеркнул он.

Также Немерюк отметил, что люди сами присылают такие фотографии властям и задают вопрос о том, почему «происходят те или иные вещи». Он объяснил, что сначала нарушителям выносится предупреждение, его проверяют, а уже потом составляют протокол.

Недавно штрафы за нарушение масочного режима в России предложили повысить. Массовые мероприятия в стране проводить запрещено.