Власти Москвы допустили возможность новой волны коронавируса

«На сегодняшний день в городе ситуация стабильная, но исключить еще одну волну мы не можем, с учетом прошедших новогодних праздников и с тем, как развивается ситуация», — сказала Ракова журналистам.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что Россия прошел пик заболеваемости COVID-19, началась тенденция к стабилизации ситуации. По ее словам, часть населения уже переболела, и постепенно увеличивается число людей, прошедших вакцинацию. Пшеничная обратила внимание, что COVID-19 приобретает черты сезонной инфекции — это следует из осеннего подъема заболеваемости.

По последним данным, в России за весь период пандемии число заболевших ковидом превысило 3,5 миллиона. За минувшие сутки коронавирус выявили у 24 715 россиян.