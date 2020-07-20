Власти Курганской области готовятся к снятию ограничений

За прошедшие сутки в регионе подтвердили 47 новых случаев заражения коронавирусом, а выздоровел 21 человек.

На сегодняшний день, 20 июля, коэффициент распространения коронавируса в регионе составляет 0,89. Это позволяет властям ввести новые послабления.