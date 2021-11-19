Власти Краснодарского края рассказали, куда можно будет пройти только по QR-коду

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о продлении действия QR-кодов в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам главы региона, QR-коды будут действовать предварительно до 18 января 2022 года. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал Кондратьева.

Наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса будут спрашивать в фитнес-центрах, спортзалах, бассейнах, объектах розничной торговли (за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости) и на всех предприятиях в сфере бытовых услуг. Также новое правило будет применено к проведению деловых и конгрессно-выставочных мероприятий.

Ранее также сообщалось, что в Краснодарском крае без QR-кода нельзя будет попасть в торгово-развлекательные комплексы по всему региону. Мера начнет действовать с 22 ноября.