Власти Коми не исключили продления нерабочих дней после 7 ноября

Глава Коми Владимир Уйба объявил о введении нерабочих дней в регионе по 7 ноября. При этом он не исключил, что этот период могут продлить еще на неделю.

«Были предложения о продлении до двух недель, но это мы отложили на 6 ноября. Мы еще раз проведем [заседание] оперштаба 6 ноября, посмотрим результаты вот этих пяти дней с 30 октября по 5 ноября и дальше уже будем принимать решение, что будем делать дальше», — сообщил глава республики в своем видеообращении.

К нерабочей пятидневке прибавятся выходные, поэтому жители региона будут отдыхать вплоть по 7 ноября. Как пояснил Уйба, основной задачей антиковидных каникул является снижение уровня циркуляции коронавируса и заболеваемости. Глава Коми добавил, что подпишет указ о нерабочих днях 26 октября.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в России с 30 октября по 7 ноября. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Лидер страны подписал указ, согласно которому работодатели должны будут сохранить зарплату сотрудникам, которые не будут работать во время антиковидных каникул.