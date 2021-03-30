Власти Канады заморозили использование вакцины AstraZeneca

Власти Канады решение временно прекратить использование препарата англо-шведской компании AstraZeneca при вакцинации граждан от коронавируса, сообщило издание Associated Press.

По словам председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс, средство не будет применяться для привития людей старше 55 лет. Дело в том, что в зрелом возрасте у человека есть риск образования тромба, написала «Газета.ru».

Как уточнила доктор Джосс Реймер, возможность развития тромбоза после вакцинации этим препаратом составляет 1 к 100 тысячам.