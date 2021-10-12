Власти Калининградской области приостановили плановую медпомощь из-за ковида

Калининградская область столкнулась с чрезмерным распространением коронавируса. В стационарах проходят лечение более двух тысяч жителей, в кислороде нуждаются 904 пациента, из которых 80 подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением на брифинге выступил глава регионального Минздрава Александр Кравченко.

Он отметил, что больницы и врачи работают на пределе своих возможностей. Задействованы все доступные ресурсы. Ситуация вынудила власти региона пойти на крайние меры. В Калининградской области временно приостановили плановую медицинскую помощь.

«До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — сказал Кравченко.

Министр отметил, что врачи продолжат помогать пациентам с хроническими заболеваниями органов кровообращения, эндокринной системы, сахарным диабетом и пациентам онкологических больниц.

В Калининградской области уже действуют ограничения. Неработающих пенсионеров отправили на самоизоляцию, обязательный масочный режим действует в магазинах, на рынках, в транспорте, банках, больницах,

Приостановлена работа парков аттракционов и детских развлекательных центров. С 8 октября посетить кафе или ресторан можно только по QR-коду. С 1 ноября это правило распространят на кинотеатры, спортзалы и театры.

Для сотрудников организаций ЖКХ, курьеров, туристических сферы, транспорта, ЧОПов ввели обязательную вакцинацию. Также до 20 ноября сделать прививку от коронавируса должны 90% чиновников и подведомственных организаций.