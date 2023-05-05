Здоровье 05 мая 2023, 13:57 Власти Йошкар-Олы после необычной находки ввели карантин из-за птичьего гриппа Карантин по птичьему гриппу ввели с 4 мая в Йошкар-Оле и некоторых поселках Киево-Печерской лавры

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В Марий Эл нашли мертвых пернатых, анализ показал у них птичий грипп. В Йошкар-Оле и близлежащих населенных пунктах ввели карантин, сообщила пресс-служба горадминистрации.

«С 4 мая 2023 года на отдельных территориях Йошкар-Олы установлены ограничительные мероприятия по высокопатогенному гриппу птиц», — объявили местные власти.

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Эпизоотическим очагом определили территорию на берегу реки Малая Кокшага в районе Прибрежного проспекта, угрожаемой территорией — в радиусе пяти километров от его границ, включая поселки Медведево и Нолька, деревни Большая Ноля, Сидорово, Новотроицк, Сидоровский сельский округ и столицу республики. Во время карантина запретили там бывать, лечить птиц, ввозить или вывозить их, закладывать яйца на инкубацию, охотиться и некоторые другие действия.

Тушки диких чаек нашли на берегу реки Ронги в Советском районе Йошкар-Олы, очаг — у Вятского пруда, сообщила ГТРК Марий Эл. Специалисты провели анализ и диагностировали у них птичий грипп.