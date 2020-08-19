Власти ЯНАО смягчили ограничительные меры для детей

Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО, принял соответствующее решение. Первыми детей примут спортивные объекты Ноябрьска.

Отмечается, что занятия будут проводиться с соблюдением 50% объема загрузки. Также намерены придерживаться санитарно-гигиенических требований и социального дистанцирования.

Многие спортивные учреждения города будут открыты для посетителей 20 августа.