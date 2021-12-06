Власти города в Китае выплатят по 1570 долларов жителям с положительным тестом на коронавирус

Власти города в Китае под названием Харбин выплатят по 1570 долларов всем жителям, у которых подтвердится коронавирус после тестирования. Об этом они сообщили на официальном сайте.

Такую меру поощрения чиновники придумали, чтобы стимулировать граждан как можно быстрее обращаться к врачам при начальных признаках респираторных заболеваний.

Так, власти Китая советуют посетить больницу, если у человека появились озноб, кашель, боль в горле, потеря вкуса, диарея или постоянная усталость. Чиновники попросили в таких случаях надеть маску и отправиться в клинику, а после сообщить о своих перемещениях и контактах.

Однако денежные вознаграждения за осознанное поведение полагаются не всем. Выплату в 10 тысяч юаней не получат инфицированные пациенты, которые не сами заявили о себе, а которых обнаружили с помощью системы отслеживания контактов.

В целом в Харбине ситуация с коронавирусом позитивная — каждый день там получают меньше 10 положительных тестов в период с 29 ноября по 5 декабря. В Китае также наблюдается очень положительная динамика — всего, согласно отчетам властей, 5 декабря зафиксировали только 70 новых заболеваний.