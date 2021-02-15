Власти Германии назвали условия для применения «Спутника V» в стране

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил, в каком случае российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет использоваться на территории ФРГ и остальных стран Евросоюза, написало РИА «Новости».

По его словам, это станет возможным, если препарат получит одобрение в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии, сообщила «Общественная служба новостей».

«Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях она создана», — подчеркнул Зайберт.

Так, если наша вакцина пройдет необходимые испытания и предоставит всю документацию, доказывающую ее эффективность и безопасность, препарат начнут использовать в Германии и других странах ЕС.