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    15 февраля 2021, 16:25

    Власти Германии назвали условия для применения «Спутника V» в стране

    Полина Петрова

    Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил, в каком случае российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет использоваться на территории ФРГ и остальных стран Евросоюза, написало РИА «Новости».

    Власти Германии назвали условия для применения «Спутника V» в стране

    По его словам, это станет возможным, если препарат получит одобрение в европейском медицинском агентстве ЕМА и Еврокомиссии, сообщила «Общественная служба новостей».

    «Правительство ФРГ всегда считало, что безопасная и эффективная вакцина должна приветствоваться вне зависимости от того, в каких лабораториях она создана», — подчеркнул Зайберт.

    Так, если наша вакцина пройдет необходимые испытания и предоставит всю документацию, доказывающую ее эффективность и безопасность, препарат начнут использовать в Германии и других странах ЕС.