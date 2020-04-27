Власти Челябинской области планируют ввести массочный режим

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, заявил о необходимости привыкнуть к новым правилам поведения в общественных местах. Поэтому рассматривается возможность обязательного масочного режима в замкнутых пространствах региона.

По словам губернатора, носить можно будет не только медицинские, но и гигиенические маски.