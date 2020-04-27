Власти Челябинской области планируют ввести массочный режим
Власти Челябинской области рассматривают возможность введения массочного режима. Они хотят обязать жителей, которые находятся на улице, носить маски. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, заявил о необходимости привыкнуть к новым правилам поведения в общественных местах. Поэтому рассматривается возможность обязательного масочного режима в замкнутых пространствах региона.
По словам губернатора, носить можно будет не только медицинские, но и гигиенические маски.