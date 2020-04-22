Власти Башкирии рассказали, какие больницы закрыты на карантин

В Уфе на карантин закрыты три больницы: 8-я, 22-я и 17-я. Также закрыты Белебеевская ЦРБ и 21-я городская. Частично не работают Октябрьская ЦРБ, Ишимбайская ЦРБ, Бирская ЦРБ, больница города Салават и городская клиническая больница № 1 города Стерлитамак.