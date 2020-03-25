    25 марта 2020, 11:22

    Власти Башкирии приняли решение не закрывать торговые центры

    Анастасия Кременчугская

    В Башкирии решили не закрывать торговые центры из-за коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

    Насима Кучимова, замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ, заявила об этом 24 марта. Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно обследуют ТЦ. Персонал проходит подготовку к дезинфекции.

    На входе в магазин стоят антисептики для посетителей. Все поверхности обрабатываются специальными средствами.

    Все торговые центры работают в штатном режиме, посещаемость остается на прежнем уровне, действуют фитнесс-центры и детские площадки.