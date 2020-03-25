Власти Башкирии приняли решение не закрывать торговые центры
В Башкирии решили не закрывать торговые центры из-за коронавируса. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.
Насима Кучимова, замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ, заявила об этом 24 марта. Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно обследуют ТЦ. Персонал проходит подготовку к дезинфекции.
На входе в магазин стоят антисептики для посетителей. Все поверхности обрабатываются специальными средствами.
Все торговые центры работают в штатном режиме, посещаемость остается на прежнем уровне, действуют фитнесс-центры и детские площадки.