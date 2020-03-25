Власти Башкирии приняли решение не закрывать торговые центры

Насима Кучимова, замруководителя управления Роспотребнадзора по РБ, заявила об этом 24 марта. Сообщается, что сотрудники Роспотребнадзора регулярно обследуют ТЦ. Персонал проходит подготовку к дезинфекции.

На входе в магазин стоят антисептики для посетителей. Все поверхности обрабатываются специальными средствами.

Все торговые центры работают в штатном режиме, посещаемость остается на прежнем уровне, действуют фитнесс-центры и детские площадки.