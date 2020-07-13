Власти Алтайского края открыли пляжи для посетителей

В Алтайском крае с 13 июля разрешили открыться пляжам. Правда, работать смогут только те, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности воды для купания. В несанкционированных местах купаться по-прежнему запрещено. Такое решение обусловлено заботой о безопасности жителей края, которые часто купаются там, где это делать нельзя.

Лариса Зубова, начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной Роспотребнадзора по Алтайскому краю, рассказала, что работать с этого дня могут и все торговые предприятия, а спортсмены, входящие в состав сборных команд региона, могут приступить к тренировкам.

С 1 августа вводить новые послабления не планируют — сауны, солярии и кинотеатры не откроются. Что касается деятельности пляжей, то Зубова отметила, что их открыли, так как с установлением жаркой погоды в крае отмечено увеличение количества «случаев гибели людей на воде в неустановленных местах».