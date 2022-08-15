Власти Алтая рекомендовали жителям носить маски в общественных местах

Масочный режим решили возобновить в Республике Алтай из-за роста заболеваемости ковидом. Жителям снова рекомендуют носить маски в общественных местах, заявил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

По его словам, пока масочный режим носит рекомендательный характер. Однако оперштаб будет следить за ситуацией, написал «Интерфакс».

«Сейчас рекомендация адресована всем жителям и гостям региона», — уточнил Максимов.

Он отметил, что сегодня глава Алтая Олег Хорохордин провел заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом, по итогам которого в «антиковидное» распоряжение правительства региона внесли изменения.

Гигиенические маски рекомендовали носить в общественном транспорте, в аптеках, магазинах, на вокзалах, в аэропортах и других местах, где есть большое скопление людей.

Ранее масочный режим решили вернуть Бурятия и Республика Тыва.

По прогнозу заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академика РАН Сергея Нетесова, заболеваемость COVID-19 в России может пойти на спад в ближайшие неделю-две, написали «Известия».