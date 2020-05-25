Владелец «Спартака» рассказал о своем самочувствии после выписки

7 мая он был госпитализирован из-за положительного теста на наличие коронавируса. 17-го числа ему стало лучше, а 25 мая Федуна выписали из клиники.

«Выписался, но еще не все хорошо. Легкие поражены, но теперь буду долечиваться дома. Еще думаю две недели. Но попробую приступить к работе, и в клубе в том числе», — приводит слова владельца «Спартака» «Газета.ru».