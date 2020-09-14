Психиатр посоветовал осенью вешать гирлянды и включать яркий свет

Осенняя хандра напрямую связана с уменьшением светового дня. Чтобы оставаться в тонусе, врачи рекомендуют включить яркий свет и создать себе праздничное настроение — например, развесить гирлянды.

Осенью настроение падает. «Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными», — рассказал радио Sputnik врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

По его словам, причиной является резкое сокращение светового дня. В этот момент и начинаются депрессивные расстройства.

Чтобы бороться с апатией, по словам врача, нужно «создавать больше света» у себя дома, не боясь роста платы за электричество.

Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы Виктор Ханыков психиатр

Также психиатр рассказал о светодиодных лампах с регулируемой яркостью. Некоторые можно настроить так, чтобы они зажигались как в разгар лета — в четыре часа утра, и постепенно увеличивали яркость.

«К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение», — пояснил Ханыков.

Еще один совет — создать праздничное настроение, повесив новогодние гирлянды.