Визажист рассказал, как придать лицу свежесть за несколько минут

Существуют приемы в макияже, благодаря которым можно придать лицу молодость и свежесть за несколько минут. Секреты раскрыл звездный визажист и стилист по волосам Вадим Андреев, его слова привело РИА ФАН.

«За несколько минут можно полностью визуально освежить лицо!» — заявил специалист.

Важно правильно подобрать консилер. Он должен быть на тон светлее кожи человека. Средство нужно аккуратно и в небольшом количестве нанести под глаза, рядом с крыльями носа и уголками губ.

После этого необходимо воспользоваться бронзером для лица. Средство наносят на лицо широкой кистью. Им покрывают те участки лица, на которые прежде всего попадают солнечные лучи. Этим же цветом можно оттенить верхние веки.

Освежить лицо и придать молодость также позволит тушь для ресниц. При необходимости можно подвести карандашом брови. Для этой цели также подойдут тени. Финальный штрих — нежные розовые румяна. Их следует нанести на «яблочки» щек.

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