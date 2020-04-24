    24 апреля 2020, 16:36

    Визажист рассказал, как не принести коронавирус на волосах

    Анастасия Кременчугская

    Существует мнение, что в общественном транспорте на волосы может попасть коронавирус. Эльвира Хайбуллова, российский визажист, стилист и парикмахер, заявила, что для того, чтобы не принести домой вирус на волосах, необязательно бриться налысо. Об этом сообщило РИА ФАН.
    Визажист рассказал, как не принести коронавирус на волосах

    Ранее военный эпидемиолог из госпиталя Вишневского заявил, что во время коронавирусной пандемии нужно носить «гладкие прически» — чтобы волосы не касались лица.

    Эльвира, более известная как бьюти-блогер Эля Булочка, прокомментировала его высказывание.

    «На самом деле такая информация уже давным-давно существует, пришла к нам из Китая. Точно непонятно пока, сколько на волосах, как и на любых других объектах, может храниться вирус именно с РНК, потому что исследований на эту тему еще нет. Но, тем не менее, все как-то пытаются предостерегаться», — сказала стилист.

    Эльвира советует делать гладкий хвост или же надевать шапку или капюшон. Также, если нет желания собирать волосы в хвост, а надо идти на работу и хочется очень здорово при этом выглядеть, можно сделать, например, влажную укладку назад с помощью геля.