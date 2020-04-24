Визажист рассказал, как не принести коронавирус на волосах

Ранее военный эпидемиолог из госпиталя Вишневского заявил, что во время коронавирусной пандемии нужно носить «гладкие прически» — чтобы волосы не касались лица.

Эльвира, более известная как бьюти-блогер Эля Булочка, прокомментировала его высказывание.

«На самом деле такая информация уже давным-давно существует, пришла к нам из Китая. Точно непонятно пока, сколько на волосах, как и на любых других объектах, может храниться вирус именно с РНК, потому что исследований на эту тему еще нет. Но, тем не менее, все как-то пытаются предостерегаться», — сказала стилист.

Эльвира советует делать гладкий хвост или же надевать шапку или капюшон. Также, если нет желания собирать волосы в хвост, а надо идти на работу и хочется очень здорово при этом выглядеть, можно сделать, например, влажную укладку назад с помощью геля.