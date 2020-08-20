Вице-премьер Хуснуллин сделал прививку от коронавируса

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что сделал прививку от коронавируса.

«Мне сделали прививку от ковида», — написал Хуснуллин в своем Twitter-аккаунте. При этом он добавил, что меры предосторожности все же необходимо соблюдать.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что утром 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. По его словам, она эффективно работает и формирует устойчивый иммунитет у пациентов. Также вакцина уже прошла все необходимые проверки.

Уже через несколько часов после этого глава государства рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавируса.

На прошлой неделе президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» доктор Леонид Рошаль заявил о планах сделать прививку от COVID-19. Он также предложил вести разъяснительную работу для всех сомневающихся и показывать результаты на конкретных примерах.