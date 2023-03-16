Здоровье 16 марта 2023, 08:00 Витамины, спорт и внимание к себе Больше движения и внимания к себе. Как поддержать организм весной freepik

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После долгих зимних месяцев приход весны кажется таким долгожданным. Все успевают основательно устать от снега, холода, нехватки солнца. Но вместе с тем весна — это и период серьезных вызовов для организма: сказывается дефицит витаминов, накопленная усталость от простуд, могут возникать проблемы с перепадами настроения, рост тревоги и беспокойства. Как поддержать себя в такой период — в материале «360».

Не закрываем глаза на апатию, грусть и тревогу

В период весенних месяцев нередко возникают моменты подавленного морального состояния — внезапно пропадает желание что-либо делать, вместо этого есть ощущение пустоты, словно ты перегорел.

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Вслед за этим может приходить тревога. Человек начинает ругать себя за апатию, в итоге уровень беспокойства растет еще сильнее.Ты начинаешь реагировать на все вокруг, и чувство тревоги остается с тобой на протяжении всего дня, а ночью мешает уснуть, вызывая тревогу.

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Самый плохой вариант в такой ситуации — закрывать глаза на перепады настроения. Важно уделить проблеме необходимое внимание и найти выход, чтобы не оказаться на грани срыва. В данном случае поддержкой может стать препарат Афобазол. Он помогает справляться с тревогой, беспокойством и бессонницей.

Восстанавливаем работу нервной системы

Ресурсы нервных клеток человека не бесконечны. Когда они истощаются, структура мембраны и рецепторов нарушается. Как итог — последние перестают реагировать на тормозящие импульсы. Происходит нарастание чувства тревоги, напряжения, раздражительности, беспокойства.

Как работает в такой ситуации Афобазол? Входящий в его состав фабомотизол буквально восстанавливает рецепторы нервных клеток и защищает клетки от повреждений. Таким образом, нервная система начинает работать так, как и должна в норме: тревога возникает только в связи с экстренной ситуацией и со временем она проходит.

При этом у препарата нет побочного эффекта в виде сонливости, заторможенности и снижения концентрации внимания. Что на фоне и без того возникшей апатии, например, было бы совсем не кстати.

Заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО МИ ФГАОУ ВО РУДН Владимир Медведев подтвердил, что длительная тревога может обострить сердечно-сосудистые заболевания. В связи с этим сегодня врачи активно используют алгоритмы для выявления тревоги у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, по его словам, позволяет снизить риски обострения этих заболеваний.

“В качестве помощи можно рекомендовать препарат Афобазол, который отличается не только благоприятным профилем переносимости, но и отсутствием таких нежелательных явлений как сонливость, зависимость, привыкание”, — рассказал Медведев.

Кроме того, ученый отметил, что перед приемом этого препарата нужно получить консультацию специалиста.

Как создавали препарат

Афобазол разработали в ГУ НИИ фармакологии им. В. В. Закусова РАМН под руководством академика РАМН С. Б. Середенина.

Эффективность и безопасность препарата была подтверждена в рамках экспериментальных и клинических исследований. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения присвоила препарату код АТХ — N05BX04.

Важно, что препарат не накапливается в организме, не вызывает привыкания и зависимости, поэтому при необходимости курс терапии может быть достаточно продолжительным, но, как правило, он составляет около двух-четырех недель. Решение продолжать курс следует принимать вместе с лечащим врачом.

Консультация со специалистом может быть тем более необходима, если симптомы, с которыми столкнулся человек, слишком тяжелы, он не может продолжать нормально работать, жить привычной жизнью.

Восполняем дефицит движения

Еще один полезный совет для поддержания стабильного состояния весной — следить за питанием, добавлять в рацион по возможности больше полезной растительной пищи.

Неплохо будет начать проводить больше времени на свежем воздухе. Если зимой это бывает не всегда приятно из-за мороза, сугробов и гололеда, то весна — самое время начинать выбираться на длительные пешие прогулки или пробежки.

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