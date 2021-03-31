Врач перечислил признаки нехватки витаминов в организме

С приходом весны многие люди сталкиваются с проблемой авитаминоза. Улучшить свое состояние можно при помощи приема витаминов или употребления овощей с фруктами. Но сначала стоит обратить внимание на некоторые симптомы.

Прежде всего необходимо посмотреть на ломкость ногтей и выпадение волос, рассказала «360» гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова. Нормальным считается, если человек теряет в день до 100 волосинок. Если на расческе остается большее количество, то это говорит о нехватке витаминов.

«Сухость кожи, заеды могут быть на уголках рта. Дефицит витамина D проявляется проявляется неспецифическими жалобами: боли в мышцах, ощущение в костях, как будто вы перетрудились в спортзале. И это состояние не проходит, при этом вы не имеете каких-то простудных заболеваний», — пояснила врач.

Она добавила, что у жителей северных регионов России может наблюдаться дефицит основных витаминов. Нехватка витамина D влияет на иммунитет, а C — на антиоксидантную активность. Заменить фрукты и овощи можно зеленью, которую легко выращивать на подоконнике. При этом особого внимания заслуживает микрозелень.

«Она витаминизирует даже лучше, чем просто комплексные витамины. <…> Она абсолютно безопасна, так как выращивается не на земле, а на кокосовом субстрате», — подчеркнула диетолог.

По словам Диановой, сейчас при дефиците витамина D люди не страдают от цинги, но у них может быть повышенная ломкость сосудов. Кроме того, у жителей холодных регионов деформируется грудная клетка. В этом случае необходимо принимать рыбий жир или капсулы витамина D. При нехватке витамина А наблюдается нарушение сумеречного зрения и проблемы с кожей.

Пока в магазинах еще не появился новый урожай, стоит принимать витаминные комплексы. Также можно есть замороженные ягоды и фрукты. Но стоит помнить, что при термообработке они будут терять витамин C, предупредила врач.