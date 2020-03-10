Агрессивные молекулы-окислители вызывают гибель раковых клеток, разрушая их ДНК. Для здоровых клеток угрозы они не несут.

Однако в случаях, когда раковые клетки начинают защищаться от апоптоза и аутофагии (процессов самоуничтожения), к окислителям необходимо добавить витамин B12. Вместе с ними он вызывает процесс параптоза. В клетке образуются огромные вакуоли, которые ломают ее цитоскелет и митохондрии. Клетка лишается энергии и погибает.

По мнению ученых, сочетание прооксидантов и витамина B12 в будущем станет основой для новых эффективных методик лечения онкологических заболеваний.

Напомним, витамином B12 богаты говяжья печень, почки, яичные желтки, нежирное молоко, сельдь, лосось, сардины, крабы и устрицы.