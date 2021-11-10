Вирусологи усомнились в эффективности черного перца против COVID-19

Информацию о том, что пиперин, содержащийся в черном перце, помогает не заразиться коронавирусом, следует тщательно проверить. Таким мнением поделился с RT доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Что касается того, можно ли реализовать вот такую находку ученых для реальной борьбы, это нуждается, конечно, в дальнейшей работе и в тщательной проверке с применением на животных моделях сначала, а потом на больных людях», — объяснил биолог.

Он посчитал, что ученые всегда должны внимательно подходить к подобной информации и стараться проводить необходимые исследования. Но при этом предупредил, что применять такие знания на деле сразу, без клинических испытаний не стоит.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский согласился со словами своего коллеги и добавил, что для более детальной беседы на этот счет нужно провести испытания пиперина и предоставить результаты на оценку читателям научных журналов.

Со словами о том, что пиперин, содержащийся в черном перце, помогает бороться с коронавирусом, выступила Елена Малышева в программе «Жить здорово!». Эффективность этого нового народного средства на данный момент не доказана.