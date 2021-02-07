Вирусологи спрогнозировали период отмены масочного режима

Количество новых случаев коронавируса продолжает снижаться. При такой динамике масочный режим может быть отменен уже весной. Но в некоторых учреждениях средства защиты останутся на постоянной основе.

«Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться», — заявила РБК врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.

Она добавила, что сейчас остается много неизвестных моментов, поэтому необходимо продолжать следить за ситуацией. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что россияне смогут отказаться от средств индивидуальной защиты еще раньше.

«Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», — сказал он.

По словам Болибока, маски защищают не только от коронавируса, но и гриппа. Врач допустил, что в отдельных учреждениях не станут отменять использование средств защиты. Там масочный режим могут ввести на постоянной основе.