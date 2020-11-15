Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к COVID-19

Новые антирекорды по количеству заразившихся коронавирусом устанавливаются каждый день. Все больше людей понимают опасность пандемии и начинают соблюдать меры предосторожности. Но этим правилам следуют не все. Те, кто перенес инфекцию, считают, что смогут избежать повторного случая заражения благодаря антителам. Вирусологи дали свою оценку такой позиции.

Каждый переболевший вырабатывает два типа белков-антител в качестве ответной реакции организма. Одни вырабатываются во время болезни и атакуют возбудителя, а другие — после выздоровления.

«Последние действительно в будущем могут защитить от короны», — заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. Но сама защита не вечна. Через пять месяцев количество антител падает и человек может заразиться снова.

«Еще одно заблуждение: переболел, значит, незаразен. Переболевшие люди без масок — одни из самых опасных распространителей коронавируса», — подчеркнул профессор Аграновский.

При этом пока до конца так и не ясно, сколько антител нужно, чтобы обеспечить человеку достаточный иммунитет от повторного заражения.

Он пояснил, что количество возбудителя в организме переболевшего человека меньше, но он все равно есть и сохраняется в верхних дыхательных путях. Поэтому заразить других людей переболевшие вполне способны. Чтобы этого не произошло, лучше носить маску.

Не стоит забывать о средствах защиты и остальным. Отсутствие симптомов коронавирусной инфекции не говорит о том, что человек незаразен. Возбудитель обладает свойством долго скрывать свое присутствие, используя носителя как своеобразного доставщика к другим людям. Именно поэтому маски нужны всем: здоровым — чтобы не заразить, а носителям — чтобы не стать переносчиками.

В России второй день подряд фиксируют более 22 тысяч новых случае заражения коронавирусом. Как сообщило ИА НСН, в воскресенье, 15 ноября, количество инфицированных выросло на 22 572 человека, при этом у 25% из них не было никаких проявлений заболевания.

Всего с начала эпидемии в стране насчитали 1 925 825 пациентов с COVID-19. Для 33 186 россиян заражение закончилось летальным исходом.