Вирусологи развеяли мифы об иммунитете к COVID-19
Каждый переболевший вырабатывает два типа белков-антител в качестве ответной реакции организма. Одни вырабатываются во время болезни и атакуют возбудителя, а другие — после выздоровления.
«Последние действительно в будущем могут защитить от короны», — заявил доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский. Но сама защита не вечна. Через пять месяцев количество антител падает и человек может заразиться снова.
«Еще одно заблуждение: переболел, значит, незаразен. Переболевшие люди без масок — одни из самых опасных распространителей коронавируса», — подчеркнул профессор Аграновский.
При этом пока до конца так и не ясно, сколько антител нужно, чтобы обеспечить человеку достаточный иммунитет от повторного заражения.
Он пояснил, что количество возбудителя в организме переболевшего человека меньше, но он все равно есть и сохраняется в верхних дыхательных путях. Поэтому заразить других людей переболевшие вполне способны. Чтобы этого не произошло, лучше носить маску.
Не стоит забывать о средствах защиты и остальным. Отсутствие симптомов коронавирусной инфекции не говорит о том, что человек незаразен. Возбудитель обладает свойством долго скрывать свое присутствие, используя носителя как своеобразного доставщика к другим людям. Именно поэтому маски нужны всем: здоровым — чтобы не заразить, а носителям — чтобы не стать переносчиками.
В России второй день подряд фиксируют более 22 тысяч новых случае заражения коронавирусом. Как сообщило ИА НСН, в воскресенье, 15 ноября, количество инфицированных выросло на 22 572 человека, при этом у 25% из них не было никаких проявлений заболевания.
Всего с начала эпидемии в стране насчитали 1 925 825 пациентов с COVID-19. Для 33 186 россиян заражение закончилось летальным исходом.