Вирусологи рассказали, уничтожает ли мороз коронавирусную инфекцию

По словам Токарева, при холодах заболеваемость может снизиться из-за сокращения скопления людей в общественных местах.

«Прогнозы строить крайне сложно, но можно предполагать, что [при морозах] будет отрицательная динамика. Меньше будет общения между людьми, соответственно будет меньше социальных контактов и случаев заражения», — пояснил специалист.

Он уточнил, что при очень низких температурах граждане лишний раз не будут посещать магазины, банки и рестораны. Аграновский считает, что хоть косвенное влияние морозов на распространение инфекции есть, оно не является значительным в глобальном смысле. Дело в том, что сам вирус не умирает из-за холода и не становится менее активным.

Эксперт подчеркнул, что чаще всего коронавирус распространяется в закрытых помещениях. На улице он и летом, и зимой довольно редко передается от человека к человеку.