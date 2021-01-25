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    25 января 2021, 10:48

    Вирусологи рассказали, уничтожает ли мороз коронавирусную инфекцию

    Полина Петрова

    Вирусологи Сергей Токарев и Алексей Аграновский рассказали, какое влияние низкие температуры оказывают на коронавирусную инфекцию, информирует сайт URA.ru.
    Вирусологи рассказали, уничтожает ли мороз коронавирусную инфекцию

    По словам Токарева, при холодах заболеваемость может снизиться из-за сокращения скопления людей в общественных местах.

    «Прогнозы строить крайне сложно, но можно предполагать, что [при морозах] будет отрицательная динамика. Меньше будет общения между людьми, соответственно будет меньше социальных контактов и случаев заражения», — пояснил специалист.

    Он уточнил, что при очень низких температурах граждане лишний раз не будут посещать магазины, банки и рестораны. Аграновский считает, что хоть косвенное влияние морозов на распространение инфекции есть, оно не является значительным в глобальном смысле. Дело в том, что сам вирус не умирает из-за холода и не становится менее активным.

    Эксперт подчеркнул, что чаще всего коронавирус распространяется в закрытых помещениях. На улице он и летом, и зимой довольно редко передается от человека к человеку.