Вирусологи рассказали, кому придется вакцинироваться от коронавируса повторно

Пациенту придется проходить вакцинацию от коронавируса повторно, если перерыв между дозами препарата окажется достаточно большим. Об этом рассказал бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев, сообщило агентство Ura.ru.

Заново проходить вакцинацию потребуется, если после первой дозы человек будет болеть длительное время.

Перед повторной прививкой необходимо проконсультироваться с врачом. Он скажет, нужно ли вновь ставить первую дозу вакцины.

Заболевшим не стоит проходить вакцинацию, рассказал вирусолог. Кроме того, он напомнил, что вторую дозу ставят только спустя две недели после выздоровления.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков тоже посоветовал не вакцинироваться во время болезни. Если больной приступил к процедуре, у него все равно сформируется иммунитет. Но необходимо поставить обе дозы препарата, добавил медик.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что новый всплеск эпидемии не будет критичным для столицы. Он обратил внимание на число переболевших и программу вакцинации от коронавируса.