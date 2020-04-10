Вирусологи рассказали, какими осложнениями грозит COVID-19

Коронавирусная инфекция подавляет иммунную систему человека, ослабляет организм, и может привести к серьезным повреждениям головного мозга. Молодые люди и дети из-за эффективности их иммунитета подвержены им гораздо меньше, чем вошедшие в группу риска пожилые люди.

Об этом газете «Вечерняя Москва» рассказал академик РАН, ученый-вирусолог Феликс Ершов.

«У пожилых людей в качестве осложнений и различных патологий могут быть инсульты и инфаркты. Кроме того, все те же сопутствующие болезни, что и при гриппе, — бронхиты, менингиты и прочее», — сообщил эксперт.

Он напомнил, что главной причиной гибели пациентов становится не сама инфекция, а патологии. Поэтому, если лечение затягивается больше недели, врачи применяют антибиотики. Но уже известные препараты на вирус не действуют.

Феликс Ершов сообщил, что на сегодняшний день существует единственный противовирусный антибиотик — интерферон.

Профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов сообщил РИА «Новости», что коронавирус способен вызывать отмирание целых участков мозга. По его словам, у пациентов без нарушений в легких наблюдались потеря вкуса и обоняния, рассеянное сознание или эпилептические признаки.

В Москве 10 апреля умерли от осложнений из-за коронавирусной инфекции 12 человек. Из них трое были моложе 45 лет, у двух были хронические заболевания.