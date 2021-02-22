В будущем может появиться новый штамм гриппа, который будет гораздо опаснее SARS-CoV-2. К его возникновению способно привести перемешивание (реассортация) вирусов птиц и человека.

Об этом Ura.ru сообщили вирусологи — сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн и профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

Альтштейн отметил, что при рекомбинации птичьих и человеческих вирусов заразиться могут люди. В таком случае есть риск возникновения очень тяжелых эпидемий.

«Это вполне возможно. Над этим работают. Об этом все время думают. И подготовка к такой возможной пандемии проводится. Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой», — пояснил вирусолог.

Он добавил, что возникновение такого вируса гриппа — редкое событие. Однако при самой массовой пандемии за всю историю человечества — «испанке» — оказались соблюдены все критерии. Альтштейн пояснил, что у каждого вируса, в том числе птичьего или человеческого, генетический материал состоит из восьми фрагментов. Он отметил, что при попадании в клетку сразу двух вирусов, части их геномов легко смешиваются.

Аграновский на примере COVID-19 и гриппа рассказал, что инфекция может изменяться.

«Коронавирус — это огромная флешка на 28 гигабайт, предположим. А вирус гриппа — это восемь флешек, каждая из которых, скажем, от двух до шести гигабайт. Замена одной флешки другой дает совершенно новые свойства. Там потенциал патогенный очень серьезный», — пояснил он.

Вирусолог подчеркнул, что пандемия коронавируса заставит людей гораздо внимательнее относиться к миру вирусов.