Вирусологи предостерегли заразившихся коронавирусом от главной ошибки

Он подчеркнул, что если состояние не позволяет дойти до поликлиники самостоятельно, то лучше вызвать врача на дом. Нужно внимательно послушать медика и следовать его рекомендациям.

«Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — подчеркнул специалист.

Виктор Зуев отметил, что многие считают пропажу обоняния основным симптомом коронавирусной инфекции. Но все пневмотропные вирусы, включая грипп, поражают дыхательную систему и вызывают проблему с ощущением запахов.

Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн согласился с коллегой. Он пояснил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРВИ очень сложно. В этом может помочь тест. Врач может взять мазок из носа и глотки пациента прямо дома. Ехать для этого в больнице не обязательно.

Специалист отметил, что большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию и наличие лекарств.

«Только тяжелые случаи — это уже для больницы», — подчеркнул Альштейн.

В России третий день подряд фиксируют более восьми тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре не исключили, что плато наступит в течении двух недель, когда за сутки начнут выявлять не более девяти тысяч заболевших. Но для этого от граждан требуется соблюдать все меры защиты, чтобы быстро остановить рост заражений.