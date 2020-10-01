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    01 октября 2020, 01:40

    Вирусологи предостерегли заразившихся коронавирусом от главной ошибки

    Анатолий Минкин

    Эпидемическая обстановка этой осенью в России осложнилась коронавирусной инфекцией, которая добавилась к уже традиционным ОРВИ и гриппу. В сегодняшней ситуации при любых симптомах недомогания прежде всего стоит обратиться к врачу. Об этом заявил в беседе с ИА НСН руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

    Он подчеркнул, что если состояние не позволяет дойти до поликлиники самостоятельно, то лучше вызвать врача на дом. Нужно внимательно послушать медика и следовать его рекомендациям.

    «Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — подчеркнул специалист.

    Виктор Зуев отметил, что многие считают пропажу обоняния основным симптомом коронавирусной инфекции. Но все пневмотропные вирусы, включая грипп, поражают дыхательную систему и вызывают проблему с ощущением запахов.

    Профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн согласился с коллегой. Он пояснил, что самостоятельно отличить коронавирусную инфекцию от гриппа или ОРВИ очень сложно. В этом может помочь тест. Врач может взять мазок из носа и глотки пациента прямо дома. Ехать для этого в больнице не обязательно.

    Специалист отметил, что большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию и наличие лекарств.

    «Только тяжелые случаи — это уже для больницы», — подчеркнул Альштейн.

    В России третий день подряд фиксируют более восьми тысяч новых случаев коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре не исключили, что плато наступит в течении двух недель, когда за сутки начнут выявлять не более девяти тысяч заболевших. Но для этого от граждан требуется соблюдать все меры защиты, чтобы быстро остановить рост заражений.

    Новости SMI.FM