Вирусологи: после вакцины стоит сдавать тесты на антитела

Период, в который формируются и сохраняются антитела после вакцины от коронавируса, индивидуален у каждого человека. Поэтому лучше периодически сдавать тест на антитела, чтобы проверить защиту организма.

Об этом сообщило агентство Ura.ru. Профессор вирусологии Александр Чепурнов пояснил, что у кого-то антитела сохраняются до восьми месяцев, а у кого-то пропадают уже через три. Определить, сколько времени организм защищен после прививки, можно будет только на практике, заключил он.

С коллегой согласился профессор вирусологии Алексей Аграновский. Он добавил, что в некоторых случаях препарат может не сработать, поэтому через три недели лучше сдать тест на антитела.

«Если вы переболели COVID бессимптомно и вакцинировались — ничего страшного. Одно другому не мешает», — рассказал он.

Заместитель главы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников призвал жителей Подольска как можно скорее сделать прививку от коронавируса, чтобы успеть до начала третьей волны пандемии.