Вирусологи озвучили особенности третьей волны коронавируса в России

Вирусологи не исключают нового всплеска COVID-19 в России. Этот сценарий станет возможным, если к нам попадут новые и более агрессивные штаммы.

«Вторая волна заболеваемости коронавирусом у нас еще не закончилось — началось только снижение, и оно пока довольно устойчивое. В течение февраля и марта должен ожидаться дальнейший спад, но это все произойдет, если в Россию не попадут новые штаммы: „британский“, „южноафриканский“ и „бразильский“, — которые распространяются быстрее. Если они к нам попадут, то третья волна возможна», — рассказал в беседе с Ura.ru завлабораторией биотехнологии и вирусологии Сергей Нетесов.

Вирусолог и инфекционист Николай Малышев считает, что третьей волны коронавируса бояться не стоит из-за проводимого на данный момент вакцинирования.

«Мы обойдемся без третьей волны — поможет вакцинация. Более того, к началу второй половины года большинство будет с антителами — как вакцинированные, так и уже переболевшие», — поделился своими соображениями Малышев в разговоре с URA.RU.

Третья волна ковида будет не такой сильной и из-за переболевшего населения. У многих уже будут антитела. Они не исчезают из организма полностью, а просто со временем снижается их активная выработка.

Сейчас сделать прививку от коронавируса в России может любой желающий в каждом из регионов. Власти планируют привить более половины населения. Этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета, который позволит вернуться к нормальной жизни.