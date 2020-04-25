Вирусологи объяснили скачки в приросте новых заболевших COVID-19

Скачки в приросте новых зараженных коронавирусом необязательно означает выход на пик и стабилизацию. Вирусологи склонны трактовать последнюю статистику осторожно.

Глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов в беседе с РБК допустил, что Россия выйдет на плато к концу мая или чуть раньше. Он призвал россиян набраться терпения.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что ситуация в стране остается напряженной.

«К сожалению, о плато это не говорит. Если смотреть на число новых случаев, то вроде бы получается прямая линия с небольшими отклонениями. С другой стороны, увеличивается количество тяжелых больных — сейчас ежедневно 1800 человек [в стране]», — сказал Малышев.

По его мнению, о плато можно будет говорить, когда количество новых зараженных будет равняться числу выздоровевших. Малышев считает, что в России этот период наступит не раньше июня.

В течение недели прирост новых случаев коронавируса колебался от 4,2 тысячи до шести. 24 апреля оперативный штаб объявил о 5849 выявленных пациентах с коронавирусом. Общее число заразившихся сейчас превышает 68 тысяч человек. За сутки выздоровели 677 человек.