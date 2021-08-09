Вирусологи объяснили, почему «Спутник V» не вызывает тромбозов

Вакцина от коронавируса «Спутник V» не вызывает тромбозов, так как для ее создания разработали особую систему очистки. Об этом рассказали российские вирусологи.

«После введения вакцины AstraZeneca и Johnson & Johnson бывают случаи коагуляционных нарушений, это проблема со свертываемостью крови. <...> У „Спутника V“ такого нет, разработчики связывают это с созданной эффективной системой очистки вирусов», — сказал Ura.ru начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Он добавил, что при создании препарата ученые убрали из него все белки, способные вызвать тромбозы. На выходе получаются чистые компоненты вакцины, отметил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Очистка аденовирусного компонента „Спутника“ от посторонней ДНК, белков, обломков клеток культуры, культуральной жидкости и прочего, действительно, очень серьезная, в четыре стадии», — пояснил он.

По словам профессора, пока можно утверждать, что риски появления тромбозов после вакцинации ничтожно малы. В качестве доказательства он привел Аргентину, где у миллионов привитых российским препаратом не выявили никаких побочных эффектов.