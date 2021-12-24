Вирусологи не исключили, что «омикрон» станет доминирующим в Москве и Петербурге до конца года

Опыт распространения в других странах «омикрон»-штамма говорит о том, что число заражений может расти и в России, считают вирусологи. Более того, они не исключают, что в Москве и Санкт-Петербурге «омикрон» станет доминирующим уже до конца года.

Официально в стране выявлен 41 случай заболевания «омикроном». Это цифры на 21 декабря. Как сообщила газета «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор, в этой статистики пока нет обновлений.

При этом реальное количество носителей штамма может быть больше, предположил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Число заражений «омикроном» может увеличиваться по экспоненте, считает профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин. Экспоненциальный процесс, по его словам, устроен следующим образом: сначала в течение нескольких недель рост происходит не очень быстро, частота варианта остается низкой, а после он начинает расти лавинообразно.

Если брать во внимание особенности «омикрона», то уже к концу года в Москве и Санкт-Петербурге он может стать превалирующим.

Главным средством защиты от коронавируса вирусологи по-прежнему называют вакцину. Но в случае с «омикрон»-штаммом нужна третья, бустерная доза. Сделать ее необходимо через три, максимум шесть месяцев после иммунизации.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заметил: пока нельзя сказать, что «омикрон» опаснее, чем другие варианты коронавируса. Но он более контагиозный, то есть он гораздо лучше распространяется в популяции. Количество заболевших из-за «омикрона», особенно среди невакцинированных людей, может достичь высоких показателей.