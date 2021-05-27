Вирусологи нашли еще один уровень защиты от ковида у переболевших

После того, как человек переболел ковидом, его будут защищать не только антитела, но и иммунологическая память. Она не позволит снова заразится коронавирусом. Об этом рассказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, сообщило Ura.ru.

В иммунологии существует понятие «иммунологическая память». Повторная встреча с возбудителем, например, с коронавирусом, приводит к бурному развитию антител, препятствующим возникновению инфекции. При этом человек не заболевает.

«Это [происходит] за счет антител, за счет клеточного иммунитета. Двойное действие», — объяснил Бутенко.

Коронавирус относится к особо опасным инфекциям.

«При такой категории инфекции создается иммунитет практически пожизненный. И человек не восприимчив уже к этой инфекции», — отметил Бутенко.

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подтвердил наличие у людей иммунологической памяти.

«Кто-то на него (человека — прим. ред.) чихнул, и тут же клетки памяти начинают активироваться и вырабатывать антитела, поэтому человек не заболевает», — сказал специалист.

Антитела начнут вырабатываться, даже если к тому моменту их уровень был низким. Во время инкубационного периода уровень антител повышается, поэтому человек в очередной раз не заболевает.

Однако пока точно не известно, возможен ли у переболевших пожизненный иммунитет от коронавируса.