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    27 мая 2021, 18:16

    Вирусологи нашли еще один уровень защиты от ковида у переболевших

    Алена Макаренко

    После того, как человек переболел ковидом, его будут защищать не только антитела, но и иммунологическая память. Она не позволит снова заразится коронавирусом. Об этом рассказал руководитель лаборатории НИИ вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессор Александр Бутенко, сообщило Ura.ru.

    Вирусологи нашли еще один уровень защиты от ковида у переболевших

    В иммунологии существует понятие «иммунологическая память». Повторная встреча с возбудителем, например, с коронавирусом, приводит к бурному развитию антител, препятствующим возникновению инфекции. При этом человек не заболевает.

    «Это [происходит] за счет антител, за счет клеточного иммунитета. Двойное действие», — объяснил Бутенко.

    Коронавирус относится к особо опасным инфекциям.

    «При такой категории инфекции создается иммунитет практически пожизненный. И человек не восприимчив уже к этой инфекции», — отметил Бутенко.

    Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии, член-корреспондент РАН Петр Чумаков подтвердил наличие у людей иммунологической памяти.

    «Кто-то на него (человека — прим. ред.) чихнул, и тут же клетки памяти начинают активироваться и вырабатывать антитела, поэтому человек не заболевает», — сказал специалист.

    Антитела начнут вырабатываться, даже если к тому моменту их уровень был низким. Во время инкубационного периода уровень антител повышается, поэтому человек в очередной раз не заболевает.

    Однако пока точно не известно, возможен ли у переболевших пожизненный иммунитет от коронавируса.