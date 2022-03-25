Вирусолог Зверев сравнил штамм «стелс-омикрон» с обычными ОРВИ

Вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый штамм коронавируса «стелс-омикрон» будет самым распространенным, но он немногим отличается от обычных ОРВИ. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

«Мы можем его сравнить если не с обычным ОРВИ, то с гриппом точно», — рассказал Зверев.

Он подчеркнул, что новый штамм имеет мало общего с первоначальными вариантами коронавируса. Чаще всего он протекает легко. В больницу пациенты попадают гораздо реже, и снизилась смертность, заключил вирусолог.