Вирусолог Зверев сравнил штамм «стелс-омикрон» с обычными ОРВИ
Вирусолог Виталий Зверев заявил, что новый штамм коронавируса «стелс-омикрон» будет самым распространенным, но он немногим отличается от обычных ОРВИ. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
«Мы можем его сравнить если не с обычным ОРВИ, то с гриппом точно», — рассказал Зверев.
Он подчеркнул, что новый штамм имеет мало общего с первоначальными вариантами коронавируса. Чаще всего он протекает легко. В больницу пациенты попадают гораздо реже, и снизилась смертность, заключил вирусолог.