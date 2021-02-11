Вирусолог Зуев заявил, что отменять масочный режим пока преждевременно

Глава отдела микробиологии латентных инфекций института имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с ИА НСН заявил, что отменять масочный режим по всей России было бы пока преждевременно.

В Удмуртии с 12 февраля использование защитных масок будет носить рекомендательный характер. Помимо прочего, в Чечне тоже разрешили не использовать средства личной защиты в общественных местах.

Зуев объяснил, что нельзя снимать эти ограничения в каждом регионе, не учитывая эпидемиологическую ситуацию.

«Для остановки пандемии нужно 60-70% людей с иммунитетом по всей стране, поэтому к отмене масочного режима я отношусь настороженно. Регионы находятся не в Антарктиде, а в составе России. Публика у нас достаточно подвижная, перемещается по стране, и поэтому отмена масок — не так уж здорово», — заметил специалист.

Он напомнил, что в нашей стране активизировались внутренние рейсы, поэтому отмена масок «наотмашь» будет неразумной.