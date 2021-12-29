Вирусолог Жемчугов: в 2022 году коронавирус будет поражать не людей

Вирусолог Владислав Жемчугов считает, что в 2022 году пандемия коронавируса закончится. Если быть точнее, то им перестанут заражаться люди. Об этом сообщило издание Life.ru.

По мнению специалиста, в мире сформируется коллективный иммунитет. Болеть будет уже некому, так как все либо вакцинируются, либо перенесут вирус ранее.

«В следующем году вирус должен уйти в природу, куда-то на нового хозяина», — считает Жемчугов.

Также он посоветовал отмечать Новый год на улице, чтобы не заразиться, и избегать тесных помещений без вентиляции.